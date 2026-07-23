Минобороны высмеяло нового главкома ВСУ цитатой из советского фильма Минобороны России обыграло фамилию Драпатого цитатой из советского фильма

Министерство обороны России иронично пошутило над фамилией нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. В частности, в ведомстве сравнили его с Горбатым из фильма «Место встречи изменить нельзя».

А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый! — говорится в сообщении.

Фраза пародирует реплику персонажа Владимира Высоцкого. По сюжету Горбатый — лидер криминальной шайки, которую нейтрализуют и арестовывают сотрудники Московского уголовного розыска.

Представители ведомства этой цитатой прокомментировали не только назначение нового командующего ВСУ, но и освобождение города Белицкое российской армией. По сообщениям министерства, населенный пункт находится под полным контролем бойцов СВО.

О назначении Драпатого на должность объявил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно предварительной информации, отставки предыдущего главкома Александра Сырского многие украинские политики и участники митингов добивались на протяжении нескольких недель.