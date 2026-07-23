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23 июля 2026 в 13:43

Минобороны высмеяло нового главкома ВСУ цитатой из советского фильма

Минобороны России обыграло фамилию Драпатого цитатой из советского фильма

Михаил Драпатый Михаил Драпатый Фото: Харьковская Рада
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Министерство обороны России иронично пошутило над фамилией нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. В частности, в ведомстве сравнили его с Горбатым из фильма «Место встречи изменить нельзя».

А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый! — говорится в сообщении.

Фраза пародирует реплику персонажа Владимира Высоцкого. По сюжету Горбатый — лидер криминальной шайки, которую нейтрализуют и арестовывают сотрудники Московского уголовного розыска.

Представители ведомства этой цитатой прокомментировали не только назначение нового командующего ВСУ, но и освобождение города Белицкое российской армией. По сообщениям министерства, населенный пункт находится под полным контролем бойцов СВО.

О назначении Драпатого на должность объявил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно предварительной информации, отставки предыдущего главкома Александра Сырского многие украинские политики и участники митингов добивались на протяжении нескольких недель.

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