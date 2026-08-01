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01 августа 2026 в 11:10

Промышленность ФРГ оказалась под угрозой коллапса из-за аномальной жары

FT: аномальная жара в Европе может сократить производство в Германии

Река Рейн Река Рейн Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
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Аномальная жара в Европе привела к критическому уровню воды в немецкой реке Рейн, которая является главной торговой артерией Германии, сообщает Financial Times. Он оказался на низкой точке, как и в 2018 году, когда это привело к транспортному коллапсу и сокращению производства.

Издание отмечает, что падение уровня воды приводит к проблемам для судоходства: из-за малой глубины суда идут с небольшим грузом, поэтому для перевоза большего объема требуется значительное количество судов. По данным источников, в наибольшей опасности находятся заводы промышленных организаций вблизи Рейна.

По подсчетам входящего в структуру Минздрава ФРГ Института Роберта Коха, жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти 10 тыс. человек. Пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна тепла.

До этого Министерство энергетики США объявило о стабилизации энергосистем в 17 штатах во избежание отключений электричества на фоне аномальной жары. С начала июля столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.

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