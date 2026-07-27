Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах для стабилизации энергосистемы

Министерство энергетики США объявило о стабилизации энергосистем в 17 штатах во избежание отключений электричества на фоне аномальной жары, говорится в сообщении ведомства. С начала июля столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.

Министерство энергетики США выпустило чрезвычайное распоряжение об обеспечении электроэнергией американских потребителей в 17 штатах во время чрезвычайной ситуации с энергоснабжением, вызванной погодными условиями, — говорится в заявлении.

Ранее данные ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral показали, что аномальная жара, охватившая Европу в июне, привела к снижению стоимости урожая зерновых более чем на €2 млрд (179,5 млрд рублей). Наибольший ущерб понесли Франция и Венгрия.

До этого сообщалось, что во второй половине июня в Европе наблюдалась экстремальная жара, которая привела к гибели как минимум 14 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Германии — около 6,8 тыс.

Кроме того, стало известно, что Франция в начале июля израсходовала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ на фоне аномальной жары и массового использования кондиционеров. Из-за высокой температуры воздуха стране приходится расходовать запасы, которые обычно формируются для зимнего периода.