В Удмуртии ввели экстренные меры на фоне массированной атаки БПЛА Движение транспорта ограничили в Ижевске на фоне массированной атаки БПЛА

В Ижевске приостановили движение общественного транспорта из-за сигнала «Опасное небо» на фоне атак БПЛА, сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в мессенджере МАКС. Решение было принято 27 июля.

Внимание! В связи с сигналом «Опасное небо» в Ижевске остановлено движение общественного транспорта, — написал Шуткин.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе отражают самую массированную за последнее время атаку БПЛА. Силами ПВО было сбито несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы, пострадавших не было.

Также военный эксперт Константин Сивков заявил, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Удмуртию с территории России при помощи «спящих ячеек». По его словам, для определения места запуска дронов необходимо установить, какие именно БПЛА использовались для ударов. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого сообщалось, что в ночь на 27 июля ПВО России нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. Атаки ВСУ затронули 17 регионов страны. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией и Кубанью.