Росгвардеец раскрыл подробности спасения женщины в Перми RT: спасший женщину в Перми росгвардеец признался, что хочет найти ее

Росгвардеец, спасший женщину в Перми во время шторма на реке Каме, признался, что хочет найти ее, чтобы узнать о самочувствии, сообщает RT. Он отметил, что во время шторма незамедлительно кинулся ей на помощь.

Мы тут же кинулись к ней на помощь с папой моей возлюбленной, — рассказал молодой человек.

Росгвардеец заявил, что смог быстро принести спасательные жилеты и поплыл за пострадавшей. По его словам, после спасения женщину увели в дом, где она смогла дождаться сына.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две школьницы отправились на сапбордах по водохранилищу без спасательных жилетов и потерялись. Инцидент произошел на местном водоеме, мать девочек обратилась в службу спасения только спустя час после их исчезновения.