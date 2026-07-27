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27 июля 2026 в 11:51

Росгвардеец раскрыл подробности спасения женщины в Перми

RT: спасший женщину в Перми росгвардеец признался, что хочет найти ее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росгвардеец, спасший женщину в Перми во время шторма на реке Каме, признался, что хочет найти ее, чтобы узнать о самочувствии, сообщает RT. Он отметил, что во время шторма незамедлительно кинулся ей на помощь.

Мы тут же кинулись к ней на помощь с папой моей возлюбленной, — рассказал молодой человек.

Росгвардеец заявил, что смог быстро принести спасательные жилеты и поплыл за пострадавшей. По его словам, после спасения женщину увели в дом, где она смогла дождаться сына.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две школьницы отправились на сапбордах по водохранилищу без спасательных жилетов и потерялись. Инцидент произошел на местном водоеме, мать девочек обратилась в службу спасения только спустя час после их исчезновения.

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