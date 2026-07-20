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20 июля 2026 в 12:00

Росгвардейцы задержали грабителя-рецидивиста в Подмосковье

В Подмосковье Росгвардия задержала находившегося в федеральном розыске грабителя

Росгвардия Росгвардия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии Воскресенского отдела Московской области задержали 27-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Им оказался грабитель-рецидивист.

Злоумышленника объявили в розыск в начале июля 2026 года. Сотрудники заметили подозрительного мужчину во время патрулирования территории — его приметы совпали с описанием разыскиваемого.

Росгвардейцы остановили прохожего и проверили его документы. Оказалось, что мужчина уже был судим за грабеж. Его объявили в розыск еще за одну кражу. Силовики задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали 33-летнего уроженца Центральной Азии в Подмосковье. Его объявили в федеральный розыск в сентябре 2025 года. Мужчина устроил дебош в кафе, опрокинул кальян на женщину и нецензурно выражался. При попытке силовиков остановить хулигана тот начал сопротивляться полиции.

Кроме этого, Росгвардия помогла вернуть матери четырехлетнего ребенка. Он уехал на автобусе без ведома взрослых.

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