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13 июля 2026 в 16:34

Росгвардейцы задержали грабителей в строительном магазине Подмосковья

Злоумышленники попытались украсть товар на сумму 35 тыс. рублей в Подмосковье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Двое уроженцев Средней Азии попытались ограбить строительный гипермаркет в Подмосковье на сумму 35 тыс. рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии по Московской области. Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны, прибывшие на место из-за сигнала «Тревога», задержали нарушителей.

Подозреваемые уже успели взять шуруповерт, спецодежду и дрель, положили их в подготовленную сумку и попытались уйти. Однако работники службы безопасности мгновенно нажали тревожную кнопку. Возраст злоумышленников составляет 25 и 27 лет. Для дальнейших разбирательств хулиганов передали территориальной полиции.

Ранее во Франции грабители вынесли драгоценности стоимостью €4 млн из ювелирного музея Лалик. При этом во время взлома сработала сигнализация, однако преступникам удалось сбежать.

До этого двое людей ограбили оперного певца Андреа Бочелли на сумму €500 тыс. Воры проникли на одну из его вилл в Италии. При этом певец сдавал итальянский дом американской семье, но в момент ограбления их не было дома.

Россия
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магазины
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