Воры вынесли драгоценности на €4 млн из музея во Франции

Из музея ювелирного дела Лалик во Франции похитили драгоценности общей стоимостью около €4 млн, сообщает газета Le Parisien. Злоумышленники проникли в здание музея, расположенного в коммуне Винжен-сюр-Модер. Во время взлома сработала сигнализация, однако преступникам удалось скрыться.

Первой на место происшествия прибыла уборщица. Она обнаружила следы ограбления и вызвала полицию. Источник, близкий к расследованию, сообщил изданию, что было похищено около 20 ювелирных изделий. После ограбления Лувра в октябре 2025 года музей Лалик был включен в список уязвимых объектов и находился под особым наблюдением.

Ранее неизвестный мститель, получивший прозвище Мексиканский Бэтмен, за последние пару недель схватил и обезвредил не менее пяти предполагаемых угонщиков мотоциклов в городе Лагос-де-Морено. Жертв линчевателя находят примотанными скотчем к фонарным столбам с надписью «вор» на лбу. Первый случай произошел 13 июня, когда прохожие обнаружили молодого человека, привязанного к столбу с картонной табличкой, обвиняющей его в краже. В последующие дни были найдены еще несколько мужчин в аналогичном состоянии.