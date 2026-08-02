«Об этом и Михалков говорит»: депутат ГД Бурляев предрек скорое очищение РФ Бурляев заявил, что Россия очистится с приходом во власть участников СВО

Очищение России произойдет после прихода во власть на всех уровнях участников специальной военной операции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru народный артист РФ, депутат Государственной думы Николай Бурляев. По его словам, именно фронтовики, умеющие отстаивать и говорить правду, сформируют будущее страны.

Придут с СВО те ребята-герои, которые умеют говорить правду и слушать. Об этом все время говорит [режиссер Никита] Михалков в спектакле «Двенадцать». У него заканчивается этим [постановка], глядя в зал, произносит: «Обязательно придут. Только не всем это понравится». Они не будут бояться говорить правду, поступать по правде, любить Отечество, за которое они готовы отдать жизнь, — заявил деятель культуры.

Ранее Бурляев заявил, что сегодня как никогда важно снимать кино об объединении государств во главе с Россией. По его словам, это должно стать главной темой современного отечественного кинематографа.

Также он назвал бездуховностью съемки Сариком Андреасяном фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. Народный артист РФ предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.