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14 июля 2026 в 12:39

«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России

Михалков заявил, что надо создавать условия для создания многодетных семей в РФ

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Для решения демографического кризиса в России необходимо создавать условия к массовому появлению многодетных семей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru кинорежиссер Никита Михалков. Он добавил, что мер материальной поддержки в данном случае недостаточно. Общество должно осознать сакральный смысл многодетности, считает народный артист РСФСР.

Надо создавать условия для того, чтобы вы жить не могли [без понимания ценности большой семьи]. Это же абсолютно божественное состояние — женщины, которая носит в себе другого человека. Восхищение, чудо, — заявил Михалков.

Он добавил, что государству необходимо решать системно социальные и жилищные вопросы для больших семей. Одним из выходов должно стать возрождения многодетности в формате русской провинции, подчеркнул кинематографист.

Небоскребы, например, не способствуют рождению детей — в небоскребе ты дома себя не чувствуешь. Поэтому я говорю, что величайшая сила России — это русская провинция. Большой семье нужен дом, а не небоскребы, — заключил Михалков.

Ранее он заявил, что российская культура в период СВО должна помогать «образумить» тех, кто отказывается принимать новую реальность. Народный артист РСФСР подчеркнул, что нежелание деятелей искусств поддерживать страну делает их творчество «неправильным».

Также кинорежиссер выразил мнение, что терпение всегда было и остается одним из фундаментальных качеств русского характера. По его словам, еще одним из проявлений терпения в философском смысле является храбрость.

Культура
Никита Михалков
демография
провинция
Россия
Виктория Катаева
В. Катаева
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