Никита Михалков высказался об одном очень важном русском качестве

Терпение всегда было и остается одним из фундаментальных качеств русского характера, выразил мнение в интервью NEWS.ru кинорежиссер Никита Михалков. По его словам, еще одним из проявлений терпения в философском смысле является храбрость.

Терпение — это русское качество. Сострадание, терпение, жажда справедливости. Тамерлан — один из лучших военачальников в истории — говорил: «Храбрость — это всего-навсего терпение в опасной ситуации», — отметил деятель культуры.

Он вспомнил, что родители прививали ему самому это качество с самого детства. Полученный навык очень пригодился в жизни, отметил народный артист РСФСР.

Мама приносила домой коробки с пирожными или тортом, завязанные бечевкой. Узелок надо было не разрезать, а развязать, вручную. Это как раз то самое: для достижения желаемого ты должен терпеть и работать. Лично на меня это очень сильно повлияло, — рассказал кинематографист.

Ранее, выступая на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле, Михалков отметил, что проведение праздников важно в непростые времена. Он подчеркнул, что такие события могут служить способом смягчения боли и горя. Артист также отметил, что необходимо осознавать наличие трудностей, но при этом не терять способность радоваться и устраивать мероприятия.

Также Михалков высказал соболезнования по поводу кончины народной артистки РФ Екатерины Жемчужной. Он заявил, что ее роли войдут в энциклопедию актерского мастерства, а сама Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны.