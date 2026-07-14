Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 09:41

Никита Михалков высказался об одном очень важном русском качестве

Никита Михалков: одним из важных качеств русского характера является терпение

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Терпение всегда было и остается одним из фундаментальных качеств русского характера, выразил мнение в интервью NEWS.ru кинорежиссер Никита Михалков. По его словам, еще одним из проявлений терпения в философском смысле является храбрость.

Терпение — это русское качество. Сострадание, терпение, жажда справедливости. Тамерлан — один из лучших военачальников в истории — говорил: «Храбрость — это всего-навсего терпение в опасной ситуации», — отметил деятель культуры.

Он вспомнил, что родители прививали ему самому это качество с самого детства. Полученный навык очень пригодился в жизни, отметил народный артист РСФСР.

Мама приносила домой коробки с пирожными или тортом, завязанные бечевкой. Узелок надо было не разрезать, а развязать, вручную. Это как раз то самое: для достижения желаемого ты должен терпеть и работать. Лично на меня это очень сильно повлияло, — рассказал кинематографист.

Ранее, выступая на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле, Михалков отметил, что проведение праздников важно в непростые времена. Он подчеркнул, что такие события могут служить способом смягчения боли и горя. Артист также отметил, что необходимо осознавать наличие трудностей, но при этом не терять способность радоваться и устраивать мероприятия.

Также Михалков высказал соболезнования по поводу кончины народной артистки РФ Екатерины Жемчужной. Он заявил, что ее роли войдут в энциклопедию актерского мастерства, а сама Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны.

Культура
Никита Михалков
российское кино
артисты
терпение
характер
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Сомнолог перечислил неожиданные последствия постоянного сна при свете
«Образумить»: Михалков высказался о миссии культуры во время СВО
Строительный кран загорелся на Северо-Восточной хорде Москвы
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.