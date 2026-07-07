Михалков оценил вклад Жемчужной в российскую культуру

Роли народной артистки РФ Екатерины Жемчужной войдут в энциклопедию актерского мастерства, сообщил режиссер Никита Михалков. По словам народного артиста РСФСР, которые передает корреспондент NEWS.ru, Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны.

Ее роли на экране войдут в сокровищницу отечественной культуры и энциклопедию актерского мастерства. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате одной из лучших актрис национальной культуры России. Светлая память, — отметил Михалков.

Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Как рассказала дочь покойной, народная артистка РФ скончалась из-за тромбоэмболии.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» началось прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Она проработала в этом театре более 60 лет. В здании собрались родные, коллеги и поклонники актрисы, которые несут цветы, чтобы отдать дань уважения ее памяти.