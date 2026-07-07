В театре «Ромэн» началось прощание с актрисой Жемчужной

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» началось прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, передает корреспондент NEWS.ru. Она проработала в этом театре более 60 лет.

В здании собрались родные, коллеги и поклонники актрисы, которые несут цветы, чтобы отдать дань уважения ее памяти. В фойе установлен портрет Жемчужной с букетом гвоздик, а на сцене в окружении венков стоит гроб. Венки прислали в том числе Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения культуры.

После церемонии прощания Жемчужную похоронят на Троекуровском кладбище. Также планируется отпевание.

Народная артистка России умерла на 83-м году жизни. Актриса была известна по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Жемчужная (урожденная Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области в семье артистов.

Кроме того, стало известно, что шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Дорожный воин», ушел из жизни. Он боролся с тяжелой болезнью почек. Актер умер в окружении родных и близких в австралийском штате Квинсленд.