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03 августа 2026 в 16:15

Юрист ответила, что делать в случае покупки квартиры с «вечным жильцом»

Юрист Кульпина: при наличии жильца в купленной квартире нужно договариваться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Самым действенным способом выселения «вечного жильца» станет компенсация, заявила «Москве 24» юрист по недвижимости Елена Кульпина. В российском законодательстве право пожизненного проживания сохраняется за двумя категориями граждан: «отказниками от приватизации» и получателями завещательного отказа — если наследодатель обязал наследника предоставить им право проживания.

Закон таких жильцов защищает, поэтому остается только договариваться, но нужно понимать: человек вряд ли согласится выселиться просто так. Ему надо где-то жить, и обычно у отказников это единственное жилье. Поэтому договориться можно только на условиях компенсации, которая позволит приобрести другую недвижимость, — заявила Кульпина.

Юрист подчеркнула, что перед покупкой квартиры лучше заказать дополнительную проверку. По ее словам, если человек прописан в квартире с 1990‑х годов — это «красный флаг», который может указывать на отказника.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что в договоре аренды необходимо указать всех, кто будет проживать в квартире. Она отметила, что проверить документы арендатора можно через сервисы МВД или «Госуслуги».

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