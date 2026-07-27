Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 16:41

Юрист ответила, как безопасно сдать квартиру

Юрист Георгиева: в договоре аренды должны быть указаны все фазы квартиры

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В договоре аренды необходимо указать всех, кто будет проживать в квартире, рассказала «Москве 24» член Российской гильдии риелторов юрист Алла Георгиева. Она отметила, что проверить документы арендатора можно через сервисы МВД или «Госуслуги».

Это должно быть четко прописано в документах, чтобы у арендатора не возникло сомнений в его обоснованности. В договоре необходимо указать конкретное количество человек, которые могут проживать в квартире, — не просто три — пять, а поименно всех, — рассказала Георгиева.

Юрист подчеркнула, что договор аренды также должен быть составлен правильно. По ее словам, в тексте необходимо указать право проверять жилье, а также ограничить количество жильцов, запретить субаренду без согласия владельца и смену замков без ведома собственника.

Ранее эксперт по недвижимости Александр Чернокульский рассказал, что в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры может быть запрещена. Он отметил, что перед заключением сделки нужно проверить кредитный договор.

Общество
квартиры
аренда
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России ответили на вопрос о возможном возобновлении диалога с Японией
Психолог дала советы, как поддерживать себе в трудных ситуациях
В московский детсад заползла краснокнижная змея
Захарова призвала США понести ответственность за Анкоридж
В Ярославле неизвестный мужчина нокаутировал пенсионерку
На Пхукете задержали лидера крупного ОПГ из России
Раскрыты результаты экспертизы обвиняемой в педофилии учительницы
В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»
Росстандарт утвердил ГОСТ на световые мечи
Младенец выжил после остановки сердца на 26 минут
Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР
Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус
Россия призвала ООН обратить внимание на преступления Украины
Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки
На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена
Россиянам рассказали о безвизовой альтернативе Черногории
Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках
Особняк Малышевой в США потерял четверть стоимости за 10 лет
Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Финансист назвал количество рабочих дней в августе
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.