Юрист ответила, как безопасно сдать квартиру Юрист Георгиева: в договоре аренды должны быть указаны все фазы квартиры

В договоре аренды необходимо указать всех, кто будет проживать в квартире, рассказала «Москве 24» член Российской гильдии риелторов юрист Алла Георгиева. Она отметила, что проверить документы арендатора можно через сервисы МВД или «Госуслуги».

Это должно быть четко прописано в документах, чтобы у арендатора не возникло сомнений в его обоснованности. В договоре необходимо указать конкретное количество человек, которые могут проживать в квартире, — не просто три — пять, а поименно всех, — рассказала Георгиева.

Юрист подчеркнула, что договор аренды также должен быть составлен правильно. По ее словам, в тексте необходимо указать право проверять жилье, а также ограничить количество жильцов, запретить субаренду без согласия владельца и смену замков без ведома собственника.

Ранее эксперт по недвижимости Александр Чернокульский рассказал, что в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры может быть запрещена. Он отметил, что перед заключением сделки нужно проверить кредитный договор.