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27 июля 2026 в 17:18

Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки

Telegram впервые за полгода заблокировал за сутки 210 тыс. каналов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мессенджер Telegram удалил свыше 210 тыс. групп и каналов всего за одни сутки, достигнув максимальных показателей модерации с середины февраля, о чем свидетельствуют свежие данные на сайте платформы. Обычно резким всплеском активности администрация считает удаление 100 тыс. ресурсов за день.

В воскресенье, 26 июля, система безопасности мессенджера ограничила доступ к 210 912 сообществам. В последний раз аналогичный масштаб чисток наблюдался 15 февраля, когда под блокировку подпали более 254 тыс. ресурсов. За минувшую неделю суммарно были заблокированы 726 241 канал и группа, из которых свыше 3,3 тыс. связаны с террористической деятельностью.

С начала текущего года общее число удаленных ресурсов превысило 21,4 млн, включая более 151 тыс. каналов, причастных к терроризму. В компании пояснили, что ежедневно пресекают распространение запрещенного контента, включая призывы к насилию и торговлю нелегальными товарами. Для этого используются жалобы пользователей, проактивный мониторинг на базе машинного обучения и внедренные в 2024 году инструменты искусственного интеллекта.

Ранее зампред думского комитета Андрей Свинцов назвал разблокировку Telegram в России реальным сценарием, отметив, что руководство платформы уже знает все требования регулятора. По его словам, оставшиеся юридические нюансы мессенджер способен урегулировать за 20–40 дней, поскольку компания уже открыла местное представительство и хранит данные пользователей в РФ.

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