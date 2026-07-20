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20 июля 2026 в 14:56

«Реальный сценарий»: в Госдуме назвали условие разблокировки Telegram

Депутат Свинцов: в Telegram знают обо всех условиях разблокировки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В руководстве мессенджера Telegram знают обо всех необходимых условиях для полной разблокировки приложения в России, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, у компании есть вся необходимая информация, как сделать работу платформы в стране легальной.

Разблокировка Telegram в РФ — это абсолютно реальный сценарий. Яркий пример — компания Roblox, которая после претензий выполнила все требования Роскомнадзора. С этой платформы сняли ограничения. У Telegram есть полная информация о требованиях РКН для легальной работы в России. Ничего сложного нет. Если компания уже открыла юрлицо и сделала маршрутизацию, обработку и хранение трафика и персональных данных на территории РФ, то все остальные нюансы — вопрос технического взаимодействия. Глобально там два вопроса, которые до выборов [в Госдуму 2026 года] реально юридически легализовать. Я проблем не вижу за 20–40 дней выполнить все требования Роскомнадзора. Произойдет это или нет — вопрос второй. Но это действительно возможно, — пояснил Свинцов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не ограничивало работу App Store в России. До этого пользователи начали жаловаться на сбои в работе приложения.

Также член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что рассчитывать на иностранные магазины приложений больше нельзя. По его словам, западные IT-гиганты вновь показали готовность использовать цифровые платформы как инструмент давления.

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