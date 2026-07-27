Раскрыты результаты экспертизы обвиняемой в педофилии учительницы

Учительница английского языка из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении троих мальчиков, по результатам экспертизы признана вменяемой, сообщил РИА Новости первый замруководителя городского главка СК РФ Виктор Козлов. Он добавил, что вина фигурантки подтверждается показаниями троих малолетних учеников, других школьников, а также материалами, полученными при осмотре мобильных телефонов несовершеннолетних.

Симеонидис обвиняется по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». В декабре 2025 года суд заключил ее под стражу по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми.

Следствие утверждает, что Симеонидис дважды в апреле и один раз в июле у себя дома совершила в отношении двух потерпевших 2013 года рождения иные действия сексуального характера. В конце декабря после поручения главы СК Александра Бастрыкина фигурантку отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. В СК отмечали, что в медиапространстве приводятся различные мнения, в том числе о невиновности обвиняемой.

Ранее сообщалось, что на Камчатке 12-летняя школьница в течение нескольких лет подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы, после чего под надуманными предлогами раздевала девочку и трогала в интимных местах.