СК изъял образцы топлива по делу о пропавшем в Приангарье самолете

СК изъял образцы топлива по делу о пропавшем в Приангарье самолете

Следователи изъяли образцы авиационного топлива и техническую документацию на месте заправки пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182, сообщил Telegram-канал СК РФ. Правоохранители проводят комплекс необходимых процессуальных действий для установления всех причин и деталей исчезновения воздушного судна.

Следователями проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива. По ним назначена химическая судебная экспертиза, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что специалисты рассматривают три версии в рамках расследования уголовного дела о пропаже самолета. Одна из них — это техническая неисправность. Судно совершило вылет из аэропорта поселка Мама Иркутской области с целью мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. На борту находились два человека.

До этого выяснилось, что исчезнувший самолет принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что компания заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ.