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26 июля 2026 в 21:09

Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло

Адвокат Бадамшин: Илья Ремесло проходит обследование в институте Сербского

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, проходит обследование в медучреждении, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, это Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Илья Ремесло находится на обследовании в институте Сербского, — рассказал адвокат.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru: блогеру Илье Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, в лучшем случае публицист может отделаться административным наказанием в виде штрафа. Он уточнил, что уголовная ответственность зачастую наступает именно за повторное нарушение.

До этого сообщалось, что Ремесло вышел из психиатрической больницы. Его положили в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова по запросу третьих лиц. По имеющейся информации, Ремесло не сопротивлялся отправке в медучреждение. Он находился в отделении для людей с депрессивными приходами в течение недели. До критики СВО блогер неоднократно сотрудничал с правоохранителями.

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