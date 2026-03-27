Критиковавший СВО блогер Ремесло вышел из психбольницы

Юрист и блогер Илья Ремесло, критиковавший СВО, вышел из психбольницы, сообщил Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, мужчина находился в петербургской больнице имени Скворцова-Степанова неделю в отделении для людей с депрессивными психозами.

42-летнего инфлюенсера положили в медучреждение по запросу третьих лиц. По информации источника, Ремесло не сопротивлялся. Блогер известен тесным сотрудничеством с правоохранительными органами — многие из его жалоб заканчивались штрафами для иностранных агентов.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что связался с Ремесло после его критических постов об СВО и власти, предположив, что тот мог действовать под давлением или быть взломан. По его словам, до этого ему рассказали о возможном взломе канала Ремесло и он решил лично уточнить причины резкой смены позиции юриста.

Ранее стало известно, что состояние Ремесло в психиатрической больнице не было критическим. Как рассказали в приемном покое медучреждения, врач общается исключительно с женой блогера, а передачи принимаются только от родственников.