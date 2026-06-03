Шнайдер разгромила первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»: как это было

Шнайдер разгромила первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»: как это было

Диана Шнайдер вслед за Миррой Андреевой вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Россиянка сотворила сенсацию и обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Что помогло Шнайдер победить, кто станет ее соперницей в полуфинале — в материале NEWS.ru.

Как Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко

Соболенко считалась явной фавориткой встречи против Шнайдер. По ходу турнира она не проиграла ни одной партии. В первом сете белоруске удалось быстро взять подачу соперницы и повести в счете с комфортным преимуществом. Соболенко контролировала игру. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Арины.

Несмотря на неудачное начало, по статистике Диана ни в чем не уступала фаворитке. Процент попадания первой подачи у теннисисток вышел практически идентичным: 72% у Шнайдер и 71% — у Соболенко. Диана, в отличие от Арины, также смогла исполнить одну подачу навылет. Также россиянка допустила меньше двойных ошибок — одну против двух.

Во втором сете Соболенко сразу же взяла подачу россиянки. Пятый гейм Арина выиграла под ноль — 4:1. Казалось, победа близка, но затем Шнайдер включилась и сумела перевернуть встречу. Россиянка взяла несколько подач Соболенко и забрала вторую партию — 7:5.

В третьем сете Шнайдер разгромила соперницу — 6:0. С учетом второго сета Соболенко проиграла десять геймов подряд. Диана впервые в карьере дошла до полуфинала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Она является 23-й ракеткой мира.

Шнайдер стала четвертой спортсменкой в истории Женской теннисной ассоциации (WTA), кому удалось обыграть первую ракетку мира в третьем сете матча турнира Большого шлема со счетом 6:0. Ранее подобного результата добивались Штеффи Граф («Ролан Гаррос» — 1995), Серена Уильямс (Открытый чемпионат Австралии — 2005) и Мария Шарапова (Открытый чемпионат США — 2006).

Диана Шнайдер Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У меня нет слов. Я очень счастлива. Очень сложные условия сегодня были на корте. Я очень нервничала против Арины, никогда ранее с ней не играла. Первый сет — приспособление к игре соперницы и погодным условиям. Я старалась не думать о счете, а концентрировалась на игре. Я просто боролась за каждый мяч. Пыталась бегать, как это позволяют условия. Все это привело к победе», — сказала Шнайдер в интервью на корте после победы над Соболенко.

Россиянка призналась, что эта победа является для нее особенной в карьере.

«Третий сет — это то, к чему я должна была стремиться с самого начала. Суперсчастлива, что сумела завершить на хорошей ноте. Определенно, суперособенный турнир для меня здесь», — добавила Шнайдер.

Соболенко была шокирована вылетом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Что помогло Шнайдер победить первую ракетку мира Соболенко

Победа Шнайдер над Соболенко стала полной неожиданностью для всех, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте, финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский. По его словам, переломным моментом встречи стало неудачное действие Арины во втором сете, после чего первая ракетка мира психологически сломалась.

«Ключевым стал эпизод при счете 5:4 и 30-15 на подаче Соболенко, когда она смазала удар, приняла непонятное решение сыграть с лета. Мне кажется, это и решило исход поединка. Стало по 30, затем брейк-пойнт, Диана взяла инициативу в свои руки, сыграла на вылет. Ушат холодной воды вылился на Соболенко, и она сломалась психологически. Шнайдер, наоборот, воспряла, стала играть уверенно и хорошо», — сказал Ольховский.

Кто станет соперницей Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»

В полуфинале «Ролан Гаррос» соперницей Шнайдер станет Майя Хвалиньска из Польши. Она является 114-й ракеткой мира. Хвалиньска является главной сенсацией «Ролан Гаррос». В четвертьфинале она обыграла россиянку Анну Калинскую (7:6, 6:3).

Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк. Есть шанс увидеть на турнире русский финал. Ольховский считает Шнайдер фаворитом встречи против Хвалиньской.

Майя Хвалиньска Фото: IMAGO/Schreyer/imago-images.de/Global Look Press

«От Дианы я жду победы. У Андреевой будет тяжелый матч против Костюк. В этой паре сложно сказать, кто победит. Будем надеяться на русский финал», — заявил Ольховский NEWS.ru.

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал большой сенсацией победу Шнайдер над Соболенко. Он отметил, что не мог поверить в такой результат.

«Вижу ее в финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст проблемы. Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей легкую прогулку», — сказал Кафельников.

Полуфиналы «Ролан Гаррос» с участием Андреевой и Шнайдер пройдут 4 июня.

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