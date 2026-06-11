Андреева раскрыла, куда потратит огромные призовые за «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что планирует потратить призовые за победу на «Ролан Гаррос» на набор LEGO. В разговоре с «Чемпионатом» она отметила, что уговаривает родителей на эту покупку, но они пока не соглашаются.

Даже не знаю, что хочется, вроде все есть. Уговариваю маму с папой купить мне еще один набор LEGO, но они что-то пока не соглашаются. Посмотрим. У меня стоят уже пять собранных наборов разных. Есть две гоночные машины «Формула-1». Может быть, еще одну какую-нибудь из них возьму, — сказала Андреева.

19-летняя россиянка стала третьей самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» в истории после Марии Шараповой (17 лет, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану из Великобритании (18 лет, US Open-2021). За победу на «Ролан Гаррос» Андреева получит €2,8 млн.

Ранее россиянка рассказала, что из всех поздравлений с победой на «Ролан Гаррос» больше всего удивилась сообщениям от рэпера Басты и певца Сергея Лазарева. Россиянка отметила, что не ожидала от них ничего увидеть.