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11 июня 2026 в 14:18

Андреева раскрыла, куда потратит огромные призовые за «Ролан Гаррос»

Андреева уговаривает родителей купить LEGO после триумфа на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что планирует потратить призовые за победу на «Ролан Гаррос» на набор LEGO. В разговоре с «Чемпионатом» она отметила, что уговаривает родителей на эту покупку, но они пока не соглашаются.

Даже не знаю, что хочется, вроде все есть. Уговариваю маму с папой купить мне еще один набор LEGO, но они что-то пока не соглашаются. Посмотрим. У меня стоят уже пять собранных наборов разных. Есть две гоночные машины «Формула-1». Может быть, еще одну какую-нибудь из них возьму, — сказала Андреева.

19-летняя россиянка стала третьей самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» в истории после Марии Шараповой (17 лет, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану из Великобритании (18 лет, US Open-2021). За победу на «Ролан Гаррос» Андреева получит €2,8 млн.

Ранее россиянка рассказала, что из всех поздравлений с победой на «Ролан Гаррос» больше всего удивилась сообщениям от рэпера Басты и певца Сергея Лазарева. Россиянка отметила, что не ожидала от них ничего увидеть.

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