Андреева рассказала о самом необычном поздравлении после «Ролан Гаррос» Андреева удивилась поздравлениям Басты и Лазарева после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что из всех поздравлений с победой на «Ролан Гаррос» больше всего удивилась сообщениям от рэпера Басты и певца Сергея Лазарева. В разговоре с «Чемпионатом» она отметила, что не ожидала получить слов поддержки от них.

Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня жизнь публичная!» Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще не ожидала ничего услышать, — сказала Андреева.

19-летняя россиянка стала третьей самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» в истории после Марии Шараповой (17 лет, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану из Великобритании (18 лет, US Open-2021).

Ранее американский теннисист Энди Роддик заявил, что Андреева с каждым соревнованием прогрессирует, но пока не является лучшей в мире. В эфире своего подкаста Served with Andy Roddick он отметил, что россиянка еще не дошла до уровня игры Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, но отметил, что у Андреевой есть потенциал для большого роста в будущем.