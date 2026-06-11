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11 июня 2026 в 13:53

Андреева рассказала о самом необычном поздравлении после «Ролан Гаррос»

Андреева удивилась поздравлениям Басты и Лазарева после победы на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева в представлении ИИ Мирра Андреева в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что из всех поздравлений с победой на «Ролан Гаррос» больше всего удивилась сообщениям от рэпера Басты и певца Сергея Лазарева. В разговоре с «Чемпионатом» она отметила, что не ожидала получить слов поддержки от них.

Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня жизнь публичная!» Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще не ожидала ничего услышать, — сказала Андреева.

19-летняя россиянка стала третьей самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» в истории после Марии Шараповой (17 лет, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану из Великобритании (18 лет, US Open-2021).

Ранее американский теннисист Энди Роддик заявил, что Андреева с каждым соревнованием прогрессирует, но пока не является лучшей в мире. В эфире своего подкаста Served with Andy Roddick он отметил, что россиянка еще не дошла до уровня игры Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, но отметил, что у Андреевой есть потенциал для большого роста в будущем.

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