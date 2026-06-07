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07 июня 2026 в 17:21

«В процессе развития»: американский теннисист оценил игру Андреевой

Теннисист Роддик: Андреева прогрессирует, но не является лучшей в мире

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Baptiste Autissier/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россиянка Мирра Андреева с каждым соревнованием прогрессирует, но пока не является лучшей в мире, заявил американский теннисист Энди Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick. По его мнению, спортсменка пока не дошла до уровня игры Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. При этом американец отметил, что у Андреевой есть потенциал для роста в будущем.

Она все еще прогрессирует. Она все еще в процессе развития. <...> Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину, — сказал Роддик.

Ранее стало известно, что Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос». Для российской спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Благодаря победе она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.

В свою очередь один из лучших игроков в истории тенниса серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Андрееву с победой. Он также пожелал ей много побед в будущем.

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Россия
Мирра Андреева
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