«В процессе развития»: американский теннисист оценил игру Андреевой

Россиянка Мирра Андреева с каждым соревнованием прогрессирует, но пока не является лучшей в мире, заявил американский теннисист Энди Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick. По его мнению, спортсменка пока не дошла до уровня игры Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. При этом американец отметил, что у Андреевой есть потенциал для роста в будущем.

Она все еще прогрессирует. Она все еще в процессе развития. <...> Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину, — сказал Роддик.

Ранее стало известно, что Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос». Для российской спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Благодаря победе она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.

В свою очередь один из лучших игроков в истории тенниса серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Андрееву с победой. Он также пожелал ей много побед в будущем.