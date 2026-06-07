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07 июня 2026 в 01:15

«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой

Джокович по-русски поздравил Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Michael Baucher Source: Keystone Press Agency Credit: Global Look Press
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Один из лучших игроков в истории тенниса серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису. Она стала первой российской теннисисткой за 12 лет, завоевавшей титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.

Молодец, Мирра. Желаю тебе еще много побед, — написал Джокович.

Ранее стало известно, что Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», обыграв в финале польскую теннисистку Майю Хвалинскую. Для российской спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Благодаря победе она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет, поднялась на 6-е место в рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.

До этого Андреева обыграла Марту Костюк из Украины в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. После поражения Костюк не пожала руку Андреевой. После игры россиянка заявила, что была максимально сконцентрирована на протяжении всего матча. Теннисистка была рада взять реванш у Костюк за поражение на турнире в Мадриде.

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Мирра Андреева
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