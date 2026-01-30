Джокович вырвался в финал Australian Open

Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне

Серб Новак Джокович обыграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Отмечается, что встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Джокович обыграл Синнера впервые с 2023 года, до Australian Open итальянец выиграл пять встреч подряд. Текущий поединок продлился 4 часа 9 минут.

Ранее швейцарский теннисист Стэн Вавринка побил рекорд по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого шлема. Всего их состоялось 49. Вавринка сыграл последний матч во втором круге Australian Open, 40-летний спортсмен одержал победу над французом Артюром Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).

Ранее россиянин Андрей Рублев смог выиграть у итальянца Маттео Арнальди в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу российского спортсмена. Игра длилась 1 час 54 минуты. За этот матч Рублев выполнил восемь эйсов, допустил две ошибки и реализовал четыре брейка из девяти.