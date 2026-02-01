Зимняя Олимпиада — 2026
Испанец сверг короля Мельбурна

Карлос Алькарас впервые выиграл Australian Open

Карлос Алькарас Карлос Алькарас Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), победив в финале серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Эта победа позволила 22-летнему спортсмену собрать карьерный Большой шлем, сделав его самым молодым обладателем этого достижения в Открытую эру.

Алькарасу исполнилось 22 года на момент финала, что позволило ему побить возрастной рекорд Рафаэля Надаля. Джокович впервые потерпел поражение в финале этого турнира, хотя ранее выигрывал решающий матч 10 раз.

Для Алькараса победа в Мельбурне стала последней недостающей частью карьерного Большого шлема: ранее он уже выигрывал Открытый чемпионат Франции и США. В прошлом году на Australian Open испанец не смог пройти дальше четвертьфинала.

Ранее российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии, уступив француженке Ксении Ефремовой со счетом 6:3, 7:5. Во втором сете Тупицына, несмотря на преимущество 3:0, после медицинского перерыва из-за проблем с бедром уступила пять геймов подряд.

