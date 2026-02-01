Екатерина Тупицына проиграла в финале юниорского Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), уступив представительнице Франции Ксении Ефремовой. Матч в Мельбурне завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу соперницы.

Во втором сете Тупицына вела 3:0, однако после медицинской паузы, взятой из-за проблем с бедром, проиграла пять геймов подряд. Россиянка реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки, в то время как Ефремова использовала семь из 11 возможностей.

Australian Open является первым турниром Большого шлема в сезоне. Ранее юниорский титул в женском одиночном разряде здесь завоевывали россиянки Анастасия Павлюченкова, Ксения Первак, Елизавета Куличкова и Алина Корнеева.

До этого теннисистка Арина Соболенко грубо отказалась отвечать на вопросы журналистов после поражения в финале Australian Open 2026, послав их «к черту». Она объяснила, что в момент проигрыша у нее случилась эмоциональная истерика, и ей необходимо время, чтобы отойти от потрясения и разочарования в своей игре.