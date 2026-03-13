13 марта 2026 в 22:39

Украинский водолаз пошел за рыбой для начальства и умер

В Запорожье погиб нырявший под лед за рыбой для начальства водолаз — сапер ДСНС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинский водолаз-сапер погиб в Запорожье при погружении под лед за рыбой для начальства, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Ему угрожали отправкой на службу в ВСУ за отказ выполнять поручение.

В Запорожье при погружении под лед погиб водолаз — сапер ДСНС В. Кравчук. Украинскому спасателю угрожали переводом в боевое подразделение ВСУ в случае его отказа от погружения для лова любимой рыбы местных начальников, — сказано в сообщении.

Ранее украинский военный погиб при попытке перехватить атакующий FPV-дрон голыми руками, сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько. По его информации, инцидент произошел на подступах к Константиновке в ДНР, где российские операторы БПЛА засекли ротацию двух групп ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого военкор Андрей Руденко сообщил, что российский дрон заснял сдачу в плен украинских военных под Красноармейском. Пленный боец рассказал, что командование велело ждать в подвале фермы дальнейших приказов.

