Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 мая 2026 года

В 2026 году 5 мая дачникам стоит заняться посадкой лука — сегодня славяне отмечают Луков день. А если же в вашем окружении имеются акушерки, водолазы и криптографы, не забудьте поздравить их. Рассказываем, откуда взялись эти традиции и чем еще интересна дата 5 мая: какой праздник выпадает на этот день и какие приметы и интересные факты связаны с ним.

Профессиональные праздники 5 мая 2026 года

В начале мая отмечаются многие профессиональные праздники. 5 мая 2026 года — это одновременно день и акушерок, и водолазов, и шифровальщиков. Глубоководников и криптографов поздравляют только в России. А вот День акушерок отмечается на мировом уровне.

Начнем с Дня водолаза. Почему он приходится на 5 мая? Именно 5-го числа в 1882 году была учреждена кронштадтская водолазная школа, ставшая первой подобной школой в мире. Интересно, что водолазы пополнили русскую армию за пару десятков лет до этого. Их стали брать на службу после Крымской войны. Однако до образования школы обучение было несистематизированным и часто неэффективным. Открытие специализированной школы позволило воспитать настоящих профессионалов своего дела. И теперь, спустя полтора века, россияне поздравляют сотрудников МВД, МЧС и Минобороны, занятых в водолазных работах.

Второй праздник 5 мая в России — это День шифровальщика. Он также приурочен к годовщине важного события. В начале мая 1921 года в Советском Союзе учредили криптографическую службу. При этом сама «тайнопись» зародилась веками раньше: она существовала еще в Древнем Египте. А профессиональные криптографы служили при Иване Грозном. Естественно, с тех пор криптография, в том числе отечественная, существенно продвинулась вперед. Например, в России даже действует Академия криптографии. В ее обязанности входят исследования, затрагивающие сферы криптографии, математики, электроники, IT, информационной безопасности и не только. Шифровальщики работают в области IT, в вооруженных силах и силовых структурах.

И еще один праздник 5 мая — это День акушерки. Его справляют не только в России, но и в десятках других стран. Он учрежден по инициативе Международной конфедерации акушерок (почему выбрана именно эта дата, доподлинно неизвестно). Интересно, что акушерок относят к среднему медперсоналу, однако важность их деятельности сложно переоценить. Именно акушерки оказывают до- и послеродовой уход за молодыми матерями, принимают роды, при необходимости оказывают неотложную помощь, консультируют рожениц по вопросам ухода за ребенком.

Луков день — народный праздник 5 мая

Пришла пора обратиться к народному календарю. В России 5 мая — Луков день. Христиане вспоминают евангелиста Луку — одного из апостолов от семидесяти, сподвижника Павла и святого покровителя врачей и художников. В молитвах верующие просят апостола о заступничестве перед Богом, о вразумлении и об укреплении веры.

Традиции Лукова дня сформировались на основе созвучия имени Лука и названия овоща «лук». В народе верили, что на Луку обязательно нужно:

посадить лук;

съесть луковицу для укрепления здоровья;

разложить луковицы по углам дома, чтобы отогнать нечисть.

Считалось, что лук обладает целебными свойствами, так что его добавляли во многие блюда. А еще бытовало поверье, будто лук дарует смелость. Поэтому его примешивали к солдатской пище.

Приметы на 5 мая: что можно и нельзя делать

Итак, 5 мая 2026 года стоит непременно посадить и съесть лук. А чем лучше не заниматься? Согласно поверьям, на Луку нельзя:

печь блины;

разбрасывать вещи по дому;

в одиночестве гулять по лесу.

Многие запреты касались исключительно беременных женщин. Им не разрешалось сидеть на пороге дома (ребенок может умереть в утробе), подстригать волосы (роды наступят раньше времени), прихорашиваться (на лице ребенка появятся пятна). Женщины, только-только забеременевшие, должны были хранить свое положение в тайне, иначе они якобы рисковали потерять малыша.

Существуют и погодные приметы, связанные с датой 5 мая:

если кукушка подает голос, то морозы больше не вернутся;

гроза пророчит хороший урожай;

луна убывает — хорошая погода установилась надолго;

кудрявые облака сулят дождь.

Интересные факты про 5 мая

Итак, мы узнали, какой праздник приходится на 5 мая. Теперь скажем пару слов о событиях, сделавших эту дату заслуживающей внимания. На 5 мая приходится день рождения Смольного института в Санкт-Петербурге. Он был основан при Екатерине II, в 1764 году. Учреждение Смольного института ознаменовало начало женского образования в России.

А еще 5 мая:

1821 года — Наполеон Бонапарт скончался на острове Святой Елены;

1849 года — Федора Достоевского арестовали и заключили в Петропавловскую крепость (вскоре писатель был приговорен к смерти, однако в последний момент его помиловали и отправили в ссылку);

1921 года — в продажу поступили духи Chanel Nº 5;

1927 года — на Волховской ГЭС был запущен первый в Советском Союзе генератор (он был создан на заводе «Электросила»);

1956 года — в Японии стартовал первый в истории чемпионат мира по дзюдо;

1988 года — с вершины Эвереста впервые запустили телетрансляцию.

5 мая появились на свет первый философ-экзистенциалист Серен Кьеркегор; отец коммунизма Карл Маркс; Герой СССР, водрузивший Знамя Победы на Рейхстаг, Михаил Егоров; хоккеист Александр Рагулин; актер Генри Кавилл; певица Адель и другие именитые личности.

Именины 5 мая

И еще немного о праздниках 5 мая 2026 года. Именинниками Лукова дня стали:

Мы ответили на вопрос, какой праздник выпадает на 5 мая 2026 года. Жители православных стран готовятся отмечать Пасху. А для заядлых огородников это время высаживать лук.

