5 мая — Международный день акушерки: кто помогает рождаться новым жизням

5 мая — Международный день акушерки: история профессии и кто помогает рождаться

Есть на свете человек, которого видел каждый из нас, но никто не помнит. Именно она встречала нас в первые секунды жизни, принимала в руки, перерезала пуповину и делала так, чтобы мы впервые закричали — громко, сердито и совершенно живо. Раньше, чем мы увидели маму, раньше, чем услышали папин голос, был этот человек — акушерка. 5 мая весь мир отмечает ее профессиональный праздник и произносит поздравления с днем акушерки. Давайте вместе выясним, кто же такая акушерка, чем именно она занимается и какие известные акушерки оставили свой след в мировой истории?

История праздника: как появился и почему 5 мая

Международный день акушерки, который мы празднуем 5 мая, — относительно молодой праздник. Его учредила Международная конфедерация акушерок (ICM) в 1992 году. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1987 году в Гааге прошла первая Международная конфедерация акушерок, положившая начало объединению профессионального сообщества по всему миру.

С тех пор Международный день акушерки 5 мая отмечается более чем в 50 странах. В России он не является официальным государственным праздником, однако активно поддерживается медицинским сообществом, родильными домами и акушерскими школами.

Каждый год праздник проходит под новой темой. В разные годы акцент делался на безопасных родах, правах матери, доступности квалифицированной помощи в отдаленных регионах. Традиции праздника 5 мая включают профессиональные конференции, чествование лучших специалистов, просветительские акции для будущих мам.

Кто такая акушерка: обязанности, специализации, работа в роддоме и на дому

Кто такая акушерка и чем занимается — вопрос, который кажется простым, но имеет развернутый ответ. Это медицинский специалист со средним или высшим профессиональным образованием, прошедший специальную подготовку в области акушерства и гинекологии.

Основные обязанности акушерки:

наблюдение за течением беременности совместно с врачом-акушером;

ведение родов — самостоятельно или в составе бригады;

оказание помощи роженице в потужном периоде;

первичный осмотр и уход за новорожденным;

послеродовое наблюдение за состоянием матери;

обучение молодых мам уходу за ребенком и грудному вскармливанию.

В зависимости от места работы роль акушерки может значительно различаться. В роддоме она работает в тесном взаимодействии с врачом. В женской консультации — ведет прием, берет анализы, проводит беседы. В ряде стран, включая Великобританию и Нидерланды, акушерка имеет право самостоятельно принимать физиологические роды без участия врача.

В России также практикуются домашние роды с акушеркой — хотя это явление остается предметом дискуссий в медицинском сообществе.

История акушерства: от деревенских повитух до современных медицинских работниц

История акушерства и повивального дела насчитывает тысячи лет. Помощь при родах — одна из древнейших форм медицинской практики.

Как менялась профессия с древности до наших дней:

Древний мир. В Египте и Греции роды принимали опытные женщины — «повивальные бабки». Первое письменное упоминание об акушерстве встречается в папирусе Эберса (около 1550 г. до н. э.).

Средневековье и Русь. На Руси этим занимались повитухи — знахарки, передававшие знания из уст в уста. Они использовали травяные отвары, заговоры и накопленный практический опыт.

XVII–XVIII века. В Европе появились первые акушерские школы. Мужчины-хирурги начали вытеснять женщин-повитух из родильных залов — явление, которое вызывало серьезные споры.

XIX век. Венгерский врач Игнац Земмельвейс доказал, что мытье рук перед родами снижает смертность рожениц в разы. Его открытие стало революцией в акушерстве, хотя при жизни он был осмеян коллегами.

XX–XXI века. Акушерство превратилось в полноценную медицинскую специальность с четкими образовательными стандартами, доказательной базой и международными протоколами.

Роль акушерки в родах: психологическая и медицинская помощь

Роль акушерки в родах и уходе невозможно переоценить. Это не просто технический специалист — это главный человек рядом с женщиной в один из самых интенсивных моментов ее жизни.

Медицинская составляющая включает:

контроль состояния плода с помощью кардиотокографии (КТГ);

оценку раскрытия шейки матки и динамики родов;

помощь в правильном дыхании и положении тела;

проведение эпизиотомии и ушивание разрывов при необходимости;

реанимационные мероприятия новорожденному при необходимости.

Но не менее, чем в родах и уходе, важна роль акушерки и в психологической поддержке. Исследования показывают: женщины, которых в родах сопровождал постоянный, знакомый специалист, реже нуждались в обезболивании, реже получали осложнения и давали более высокие оценки опыту родов. Это явление получило название «эффект непрерывного сопровождения».

Акушерка умеет успокоить, объяснить, что происходит, помочь не запаниковать — и именно это порой важнее, чем любой медицинский инструмент.

Известные акушерки и реформаторы родовспоможения

Известные акушеры в истории — это женщины и врачи, изменившие представление о родах и спасшие тысячи жизней.

Игнац Земмельвейс (1818–1865) — венгерский акушер, первым доказавший связь между антисептикой и выживаемостью рожениц. Ввел обязательное мытье рук хлорной водой в венской клинике и снизил смертность от родильной горячки с 10–18% до менее 2%.

Джеймс Янг Симпсон (1811–1870) — шотландский акушер, впервые применивший хлороформ для обезболивания при родах. Его работа сделала роды менее страшными для миллионов женщин.

Мария Фиркс — одна из первых российских акушерок, получивших профессиональное образование в конце XVIII века, в период становления российских акушерских школ.

Ина Мэй Гаскин (род. 1940) — американская акушерка, автор книги «Руководство по родовспоможению», ставшей мировым бестселлером. Ее называют «матерью современного акушерства» за вклад в развитие гуманного подхода к родам.

Как поздравить акушерок с профессиональным праздником

Поздравления с днем акушерки — это возможность выразить искреннюю признательность людям, которые буквально держали нас на руках в первые минуты жизни. Вот несколько идей, как это сделать тепло и по-настоящему:

Личная благодарность. Если вы помните имя акушерки, принимавшей ваши роды или роды вашего ребенка, — напишите ей или позвоните. Для нее это будет, возможно, лучший подарок. Открытка или письмо в роддом. Многие родильные дома публикуют контакты — короткое письмо с благодарностью всему персоналу тоже будет принято с радостью. Публичное признание. Пост в социальных сетях с историей о рождении ребенка и словами признательности — простой, но очень живой жест. Цветы и небольшой подарок. Если вы знаете специалиста лично, букет цветов 5 мая скажет больше любых слов.

Поздравления с днем акушерки могут быть простыми и сердечными. Главное — чтобы они шли от души. Кто такая акушерка и чем занимается — теперь вы знаете во всех подробностях. И знаете, что она заслуживает самых теплых слов.

Международный день акушерки, отмечаемый 5 мая, — это не просто дата в календаре. Это повод вспомнить, что жизнь каждого из нас началась с чьих-то заботливых и умелых рук. С праздником всех, кто выбрал эту профессию — одну из самых важных на земле.

