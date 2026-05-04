День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 10:05

Подросток погиб и женщина пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

Подросток погиб и женщина пострадала при атаке ВСУ на Запорожье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подросток погиб и женщина 1965 года рождения пострадала при атаке ВСУ в Каменке-Днепровской и Пологах, сообщил в соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшую поместили в медучреждение.

За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, один человек погиб и один пострадал, — написал он.

По словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе повреждены частные домовладения, а во время атаки Вооруженных сил Украины по Днепрорудненскому железорудному комбинату — остекление здания. Также урон получили фасад здания и остекление многоквартирного трехэтажного дома (Михайловский муниципальный округ), автомобиль и здание магазина (Пологовский).

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.