Подросток погиб и женщина пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

Подросток погиб и женщина 1965 года рождения пострадала при атаке ВСУ в Каменке-Днепровской и Пологах, сообщил в соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшую поместили в медучреждение.

За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, один человек погиб и один пострадал, — написал он.

По словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе повреждены частные домовладения, а во время атаки Вооруженных сил Украины по Днепрорудненскому железорудному комбинату — остекление здания. Также урон получили фасад здания и остекление многоквартирного трехэтажного дома (Михайловский муниципальный округ), автомобиль и здание магазина (Пологовский).

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.