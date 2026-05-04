Водитель «Мираторга» получил ранения при атаке ВСУ на российский поселок Богомаз: водитель «Мираторга» ранен при атаке ВСУ на поселок Сенчуры

Водитель агропромышленной компании «Мираторг» ранен при атаке ВСУ на поселок Сенчуры, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сенчуры Суземского района. В результате намеренного удара по движущемуся грузовому автомобилю АПХ «Мираторг», к сожалению, ранен водитель, — написал он.

Накануне вечером глава региона сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа в небе над областью. Пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Перед этим в Минобороны РФ заявили, что за четыре часа российские средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников в разных субъектах страны. Дроны были уничтожены, в частности, в небе над Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.