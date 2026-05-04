Губернатор Белгородской ответил, продлит ли отпуск

Гладков сообщил о продлении своего отпуска по рекомендации врачей

Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что продлил отпуск на две недели. По словам главы региона, такое решение он принял по рекомендации врачей.

Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей, — написал Гладков.

Гладков ушел в отпуск больше двух недель назад, 16 апреля. Он отмечал, что это его первый полноценный отдых за последние два года. По словам губернатора, все это время его обязанности будет исполнять руководитель администрации главы региона Александр Лоренц. Тогда же он пообещал, что оперативная информация о текущих событиях в Белгородской области будет по-прежнему публиковаться в его социальных сетях.

Накануне в соцсетях Гладкова сообщалось, что шесть мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. В частности, в поселке Октябрьский от детонации дрона водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. В Шебекино при ударе БПЛА по жилым домам пострадала женщина.

