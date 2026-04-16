16 апреля 2026 в 17:06

Гладков поручил заместителю исполнять свои обязанности

Гладков сообщил, что уходит в долгожданный отпуск

Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что впервые за два года уходит в полноценный двухнедельный отпуск. По его словам, все это время его обязанности будет исполнять руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.

Ухожу в отпуск на две недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году. <...> Исполнять обязанности губернатора в мое отсутствие будет мой заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Александрович Лоренц, — написал он.

Глава региона пообещал, что оперативная информация о текущих событиях будет по-прежнему публиковаться в социальных сетях. Он подчеркнул, что региональное правительство, главы муниципалитетов, оперативные дежурные, МЧС, полиция, а также подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» продолжат выполнять свои обязанности в его отсутствие.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Гладков может занять пост заместителя министра в федеральном правительстве. По словам двух источников издания, глава региона может стать заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
