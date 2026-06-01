01 июня 2026 в 17:24

В России ввели обязательную маркировку кофе и цикория

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Растворимые кофе и цикорий внесут в перечень товаров, маркируемых в системе «Честный знак», сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Изменения вводятся с 1 июня. При этом продукция, поступившая в оборот до вступления требований в силу, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе «Честный знак». Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории, — сообщили в ЦРПТ.

Таким образом, каждый потребитель теперь сможет проверить легальность и безопасность товара в один клик — достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак». Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил, что в России расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке: в него вошли парфюмерия, пиво, обувь, упакованная вода и шины. По его словам, теперь продажа товаров с недействительными или аннулированными сертификатами будет автоматически блокироваться системой «Честный знак» прямо на кассе.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

