В России ввели обязательную маркировку кофе и цикория

Растворимые кофе и цикорий внесут в перечень товаров, маркируемых в системе «Честный знак», сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Изменения вводятся с 1 июня. При этом продукция, поступившая в оборот до вступления требований в силу, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

Таким образом, каждый потребитель теперь сможет проверить легальность и безопасность товара в один клик — достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак». Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил, что в России расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке: в него вошли парфюмерия, пиво, обувь, упакованная вода и шины. По его словам, теперь продажа товаров с недействительными или аннулированными сертификатами будет автоматически блокироваться системой «Честный знак» прямо на кассе.