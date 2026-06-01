Сладкий, копченый, с кофе. Этот джем из бекона разорвал мой шаблон

Кто бы мог подумать, что джем может быть соленым, копченым и сладким одновременно. Этот рецепт перевернул мои понятия о закусках.

Ингредиенты

Бекон — 300 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, яблочный уксус — 2 ст. л., тростниковый сахар — 3 ст. л., кленовый сироп — 3 ст. л., кофе (крепкий) — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., кайенский перец — 0,5 ч. л., камамбер — 200 г, багет — 1 шт.

Как готовлю

Сначала нарезаю бекон и лук мелкими кубиками, чеснок давлю через пресс. На разогретом противне жарю бекон до хруста, перекладываю на тарелку. В оставшемся жире пассерую лук 5 минут, добавляю чеснок, еще минута. Всыпаю сахар, вливаю уксус, сироп и кофе, добавляю паприку с кайенским перцем.

Убавляю огонь на минимум и варю, помешивая, пока масса не загустеет. Возвращаю бекон в джем, перемешиваю. Подсушиваю багет на гриле, сверху кладу ломтик камамбера и ложку джема. Идеально под бокал красного.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептик. Но когда смешал хрустящий бекон, карамельный лук и черный кофе, понял: это гениально. Текстура получилась тягучей, как у хорошего мармелада, а вкус — копченый, сладкий, с кофейной горчинкой на финише. Мой совет: подавайте на брускетте с камамбером — это бомба.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

