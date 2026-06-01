01 июня 2026 в 13:39

Экономист объяснил, как увеличить объем инвестиций

Экономист Копейкин: в России нужно повысить привлекательность вкладов

Для увеличения объема инвестиций в экономику России необходимо повысить привлекательность долгосрочных вкладов, рассказал Readovka.news главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. Он отметил, что рублевые вклады по‑прежнему обеспечивают значительную доходность.

Эксперт объяснил, что средства на вкладах могут быть востребованы вкладчиками в любой момент, из‑за чего банкам сложно располагать «длинными» деньгами. Копейкин отметил, что это напрямую влияет на общий объем инвестиций: их доля в ВВП остается низкой.

Экономист подчеркнул, что рублевые вклады обеспечивают значительную доходность, что сдерживает массовый отток средств и позволяет им оставаться ключевым инструментом накопления. По его словам, чтобы сформировать «длинную» пассивную базу, нужно увеличить объем застрахованных средств вкладчиков и развивать безотзывные депозиты.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что проценты по ипотеке начнут снижаться при ключевой ставке ниже 10%. При этом он отметил, что резко уменьшать последний показатель нельзя, поскольку это навредит экономике.

Экономика
вклады
банки
ВВП
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

