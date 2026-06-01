Экономист объяснил, как увеличить объем инвестиций

Для увеличения объема инвестиций в экономику России необходимо повысить привлекательность долгосрочных вкладов, рассказал Readovka.news главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. Он отметил, что рублевые вклады по‑прежнему обеспечивают значительную доходность.

Эксперт объяснил, что средства на вкладах могут быть востребованы вкладчиками в любой момент, из‑за чего банкам сложно располагать «длинными» деньгами. Копейкин отметил, что это напрямую влияет на общий объем инвестиций: их доля в ВВП остается низкой.

Экономист подчеркнул, что рублевые вклады обеспечивают значительную доходность, что сдерживает массовый отток средств и позволяет им оставаться ключевым инструментом накопления. По его словам, чтобы сформировать «длинную» пассивную базу, нужно увеличить объем застрахованных средств вкладчиков и развивать безотзывные депозиты.

