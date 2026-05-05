Экономист рассказал, при каком условии снизятся ставки по ипотеке

Экономист Беляев: проценты по ипотеке снизятся при ключевой ставке ниже 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проценты по ипотеке начнут снижаться при ключевой ставке ниже 10%, заявил «ФедералПресс» экономист Михаил Беляев. При этом он отметил, что резко уменьшать последний показатель нельзя, поскольку это навредит экономике.

Ставки по ипотеке начнут снижаться, когда ключевая ставка явно опустится ниже 10%. Вот тогда и промышленность сдвинется с места, и банки начнут реагировать. А еще лучше — если ставка будет ниже 8%. Резко снижать ее нельзя чисто технически — иначе нарушатся пропорции в экономике. Оптимально снижать по 0,5 процентного пункта ежемесячно. От текущих 14,5% до 8% остается 6,5%. Делим на 0,5 — получаем семь или восемь месяцев, — высказался Беляев.

Он напомнил, что для коммерческих банков ключевая ставка носит лишь рекомендательный характер. Эксперт добавил, что такие финансовые организации всегда стремятся на максимизацию прибыли, а потому они охотно снижают ставки по депозитам, но никак не по кредитам. Им это просто невыгодно. Тем не менее снижение показателя до 10% вынудит их изменить условия.

Ранее аналитик Магомед Гамзаев рассказал, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.

