25 мая 2026 в 10:52

В Госдуме нашли способ, как помочь семьям с приобретением жилья

Депутат Панеш призвал выдавать семьям сертификат на первый взнос по ипотеке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с LIFE.ru призвал выдавать молодым семьям сертификат на первоначальный взнос по ипотеке. По его словам, при рождении первенца родителям нужно предоставлять соответствующую поддержку в размере 500 тыс. рублей, при появлении второго ребенка — 800 тыс. рублей, а в последующие разы — прибавлять по 400 тыс. рублей к этой сумме. Так семья с тремя детьми сможет рассчитывать на выплату 1,2 млн рублей.

Самая большая проблема для семьи при покупке квартиры — первоначальный взнос. Даже по льготной ипотеке под 6% нужно внести 20% от стоимости жилья. Для однокомнатной квартиры в миллионнике это 1–1,5 млн рублей. Откуда их взять студенту или молодому специалисту без накоплений? В итоге семья либо откладывает рождение детей, либо годами снимает жилье. Сертификат на 1,2 млн покрывает 80–100% суммы взноса для семьи с тремя детьми. Для семьи с одним ребенком 500 тыс. — половина взноса, остальное семья может добавить из маткапитала или личных накоплений, — отметил Панеш.

Он уточнил, что, согласно инициативе, сертификат можно использовать для покупки первичного и вторичного жилья. При этом ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Сертификат нельзя будет обналичить — деньги перечислят напрямую банку при заключении кредитного договора. Он также не будет облагаться налогом. По мнению парламентария, мера поддержит молодых семей, стимулирует рождаемость и снизит нагрузку на рынок аренды жилья.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей, сообщает пресс-служба ведомства. Также обсуждается создание механизма снижения ставки при рождении последующих детей, который должен стать дополнительным демографическим стимулом.

Власть
семьи
дети
ипотека
