Медведев ответил на попытки запугать российских ученых

Попытки Запада запугать российских ученых не достигнут цели, заявил в интервью РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик назвал шантаж и провокации «фирменным стилем» недругов России. По словам Медведева, случай с археологом Александром Бутягиным доказывает, что государство готово защищать талантливых исследователей.

Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники — это «фирменный стиль» наших врагов. Мы в этом успели убедиться. <...> Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. [Их] безопасности — и тем более талантливых ученых — в такой обстановке страна уделяет повышенное внимание, — говорится в сообщении.

При этом, по словам Медведева, защитные меры не должны сковывать деятельность ученых. Если исследователей запереть в условной золотой клетке и следить за каждым их движением, это лишь поможет недругам, стремящимся изолировать отечественную науку и устрашить ее светил, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Бутягин, вернувшись на родину после освобождения из польского следственного изолятора, заявил, что в том учреждении не сталкивался с русофобией. По словам ученого, надзиратели и соседи по камере отнеслись к нему с пониманием и поддержкой.