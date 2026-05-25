25 мая 2026 в 11:56

Стоматолог раскрыл, чем опасна привычка щелкать семечки зубами

Стоматолог Лысенков: привычка щелкать семечки зубами чревата повреждением эмали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди, которые часто щелкают семечки зубами, могут столкнуться с повреждением эмали, ее повышенной чувствительностью и микротрещинами, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог Павел Лысенков. Кроме того, такой способ употребления семян подсолнечника грозит травматизацией десен и слизистой оболочки полости рта.

Главная опасность связана не столько с самими семечками, сколько со способом их употребления. Большинство людей раскусывают шелуху передними зубами, создавая постоянную механическую нагрузку на эмаль. При регулярном повторении это может приводить к появлению микротрещин, сколов и постепенному истончению твердых тканей зуба, — пояснил Лысенков.

Он отметил, что в зоне риска находятся люди с уже повышенной чувствительностью зубов, скрытыми трещинами эмали и кариесом. Врач посоветовал очищать семечки руками. Такой способ снизит все риски. Он также порекомендовал прополаскивать рот после каждого такого перекуса. В противном случае остатки шелухи и частички пищи застрянут между зубами и создадут среду для размножения бактерий.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева рассказала, что пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта. По ее словам, проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
