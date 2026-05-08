08 мая 2026 в 14:25

Стоматолог предупредил об опасности освежителей для рта

Стоматолог Минко: ополаскиватели могут нарушить баланс микроорганизмов

Специальные пенки и ополаскиватели могут нарушить баланс микроорганизмов в полости рта, предупредил стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что в таком случае уничтожаются не только вредные, но и полезные бактерии.

Как отметил врач, зубы оказываются в опасной ситуации, когда их не защищают полезные бактерии. Кроме того, по словам специалиста, при частом использовании пенок во рту может появиться ощущение сухости. В такой среде активнее размножаются вредные бактерии, провоцирующие неприятные запахи изо рта.

Минко также обратил внимание на маркетинговый ход. Многие производители обещают укрепление эмали и устранение неприятных запахов благодаря их средству. На самом деле ополаскиватели и пенки только маскируют такие запахи.

Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Хритова рассказала, что травмы зубов, курение, недостаточный уход за полостью рта и генетика могут привести к изменению цвета эмали. Кроме того, такую проблему может вызвать употребление красящих продуктов или напитков. Качество зубов также может ухудшиться с возрастом.

Здоровье
стоматологи
врачи
маркетинг
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июль сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

