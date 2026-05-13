13 мая 2026 в 10:40

Стоматолог предупредил об опасности зубного камня

Стоматолог Поляков: зубной камень может образоваться под десной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зубные камни могут образовываться под деснами, рассказал «Газете.Ru» челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург кандидат медицинских наук Кирилл Поляков. Он отметил, что в таком случае избавиться от них будет сложнее.

Сначала на шейках зубов появляется обычный мягкий налет. Если его не убрать, он постепенно превращается в зубной камень. И вот здесь важный момент: он образуется не только на поверхности зубов, но и уходит под десну, туда, где его не видно и не достать обычной щеткой, — рассказал Поляков.

Стоматолог подчеркнул, что из-за благоприятной среды для развития бактерий в дальнейшем это может привести к воспалению. По его словам, оно может привести к воспалению костной ткани, которая «удерживает» зуб.

Ранее стоматолог Эльвира Батарлыкова рассказала, что цитрусовые фрукты и газированные напитки могут разрушить зубные пломбы. Врач предостерегла от злоупотребления карамелью, жевательной резинкой, липкими десертами, орехами, сухарями и твердыми конфетами.

