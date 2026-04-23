Стоматолог перечислила самые вредные продукты для зубных пломб

Цитрусовые фрукты и газированные напитки могут разрушить зубные пломбы, заявила в беседе с «МК в Чите» стоматолог Эльвира Батарлыкова. Врач предостерегла от злоупотребления карамелью, жевательной резинкой, липкими десертами, орехами, сухарями и твердыми конфетами.

Кислоты, содержащиеся в цитрусовых фруктах (лимоны, апельсины), а также в некоторых газированных напитках, могут способствовать разрушению пломб. Они разъедают материал пломбы и эмаль зуба, что увеличивает риск их повреждения, — предупредила Батарлыкова.

Она добавила, что карамель, жвачка и липкие десерты прилипают к пломбам, создавая условия для размножения бактерий. Это повышает риск образования кариеса. Орехи, сухари и твердые конфеты могут механически повредить пломбы, приведя к трещинам и сколам.

Ранее стоматолог Магомади Халилбеков заявил, что, если у человека откололась часть зуба, ему необходимо прополоскать рот теплой водой или слабосоленым раствором. Таким образом можно убрать лишние осколки и снизить риск заражения.