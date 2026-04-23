Стоматолог перечислила самые вредные продукты для зубных пломб

Стоматолог Батарлыкова: цитрусовые фрукты могут разрушить зубные пломбы

Цитрусовые фрукты и газированные напитки могут разрушить зубные пломбы, заявила в беседе с «МК в Чите» стоматолог Эльвира Батарлыкова. Врач предостерегла от злоупотребления карамелью, жевательной резинкой, липкими десертами, орехами, сухарями и твердыми конфетами.

Кислоты, содержащиеся в цитрусовых фруктах (лимоны, апельсины), а также в некоторых газированных напитках, могут способствовать разрушению пломб. Они разъедают материал пломбы и эмаль зуба, что увеличивает риск их повреждения, — предупредила Батарлыкова.

Она добавила, что карамель, жвачка и липкие десерты прилипают к пломбам, создавая условия для размножения бактерий. Это повышает риск образования кариеса. Орехи, сухари и твердые конфеты могут механически повредить пломбы, приведя к трещинам и сколам.

Ранее стоматолог Магомади Халилбеков заявил, что, если у человека откололась часть зуба, ему необходимо прополоскать рот теплой водой или слабосоленым раствором. Таким образом можно убрать лишние осколки и снизить риск заражения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предавали дипломатию»: Иран развеял мифы о переговорах с США
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

