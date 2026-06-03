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03 июня 2026 в 16:36

Диетолог объяснила, как хранить еду во время поездки

Диетолог Соломатина: во время поездки еда должна находиться в салоне авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время поездки еду необходимо хранить в салоне автомобиля, рассказала «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала использовать специальные сумки и термосы.

Никаких багажников. Еда должна быть в салоне, где работает кондиционер. Но главное — холодный воздух опускается вниз, теплый поднимается вверх, поэтому бутылки со льдом лучше класть не на дно, а сверху на продукты, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что ингредиенты для салатов и бутербродов лучше везти в нарезанном виде, но раздельно друг от друга. По ее словам, так еда будет ощущаться более свежей.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что во время пикника нельзя оставлять еду на солнце. По ее словам, пища может испортиться и негативно повлиять на работу желудка.

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