Врач рассказала, как нельзя хранить еду во время пикника

Во время пикника нельзя оставлять еду на солнце, рассказала РИАМО гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. По ее словам, пища может испортиться и негативно повлиять на работу желудка.
Врач подчеркнула, что перегрев еды на солнце создает благоприятную среду для размножения бактерий. Она посоветовала использовать термосумки и сумки-холодильники для транспортировки мяса и других скоропортящихся продуктов.
Головчанская отметила, что максимальное время хранения продуктов при высокой температуре не должно превышать двух часов. Она также призвала взять с собой большой запас чистой воды.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что взрослый человек может съесть от 200 до 400 г шашлыка за раз. Она уточнила, что безопасная порция этого блюда зависит от индивидуальных показателей здоровья.