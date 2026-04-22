22 апреля 2026 в 11:49

Врач рассказала, как нельзя хранить еду во время пикника

Врач Головчанская: во время пикника нельзя оставлять еду на солнце

Во время пикника нельзя оставлять еду на солнце, рассказала РИАМО гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. По ее словам, пища может испортиться и негативно повлиять на работу желудка.

Врач подчеркнула, что перегрев еды на солнце создает благоприятную среду для размножения бактерий. Она посоветовала использовать термосумки и сумки-холодильники для транспортировки мяса и других скоропортящихся продуктов.

Головчанская отметила, что максимальное время хранения продуктов при высокой температуре не должно превышать двух часов. Она также призвала взять с собой большой запас чистой воды.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что взрослый человек может съесть от 200 до 400 г шашлыка за раз. Она уточнила, что безопасная порция этого блюда зависит от индивидуальных показателей здоровья.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так близко еще никогда»: Зюганов об обстановке в мире
В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома
Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды
Мадьяр озвучил дату вступления в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
