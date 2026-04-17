Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз Диетолог Соломатина: взрослый человек может съесть до 400 г шашлыка за раз

Взрослый человек может съесть от 200 до 400 г шашлыка за раз, заявила Lenta.ru диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что безопасная порция этого блюда зависит от индивидуальных показателей здоровья.

Нужно обращать внимание, какой шашлык: жареный или запеченный. Тем не менее, [допустимо съесть] где-то от 200 до 400 г, а кому-то и 150 г хватит. Все зависит от возможности переваривания, общего веса, роста, развитой или неразвитой мышечной массы, — подчеркнула Соломатина.

Она уточнила, что шашлык из рыбы переваривается легче, чем из птицы. Красное мясо — свинина, баранина и говядина тяжелее всех в этом смысле, предупредила специалист.

