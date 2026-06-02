Импортозамещенный SJ 100 вышел на финишную прямую ОАК планирует завершить сертификационные полеты SJ 100 к концу лета 2026 года

Сертификационные испытания импортозамещенного самолета SJ 100 находятся на завершающем этапе, сообщил ТАСС глава ОАК Вадим Бадеха. В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают завершить оставшиеся полеты к концу лета.

Сертификационные испытания МС-21 и SJ-100 — на завершающей стадии. По SJ-100 осталось порядка 20% сертификационных полетов, завершим их к концу лета. По МС-21 осталось 70% полетов, — заявил Бадеха.

Ранее сообщалось, что двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ 100 прошел полный комплекс сертифицированных испытаний. Там уточнили, что двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области.

