02 июня 2026 в 02:28

Импортозамещенный SJ 100 вышел на финишную прямую

ОАК планирует завершить сертификационные полеты SJ 100 к концу лета 2026 года

Импортозамещенный SJ-100 Фото: Минпромторг
Сертификационные испытания импортозамещенного самолета SJ 100 находятся на завершающем этапе, сообщил ТАСС глава ОАК Вадим Бадеха. В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают завершить оставшиеся полеты к концу лета.

Сертификационные испытания МС-21 и SJ-100 — на завершающей стадии. По SJ-100 осталось порядка 20% сертификационных полетов, завершим их к концу лета. По МС-21 осталось 70% полетов, — заявил Бадеха.

Ранее сообщалось, что двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ 100 прошел полный комплекс сертифицированных испытаний. Там уточнили, что двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области.

До этого холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

